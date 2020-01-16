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Kilis'te kaçak kazıya 5 gözaltı
GÜVENLİK 16.01.2020, 11:34
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KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokaçgemriği Köyü kırsalında kaçak kaçı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese giden ekipler Ö.K., S.T., A.T., M.Ö. ve A.Ö.'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakadı. Kazıda kullandıkları dedektör ve yeraltı görüntüleme cihazları ile yakalanan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokaçgemriği Köyü kırsalında kaçak kaçı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese giden ekipler Ö.K., S.T., A.T., M.Ö. ve A.Ö.'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakadı. Kazıda kullandıkları dedektör ve yeraltı görüntüleme cihazları ile yakalanan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.
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