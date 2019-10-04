Kilis'te kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi

KİLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, yaklaşık 105 bin lira değerinde kaçak elektrik malzemesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce köyü yakınlarında oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine H.B.'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında arama yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 105 bin lira olan kaçak elektrik malzemesi ele geçirdi. Malzemeye el koyan jandarma, H.B.'yi gözaltına aldı.



