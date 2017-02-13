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Kilis'te işyerine kaçak içki ve sigara operasyonu

KİLİS, () - KİLİS’te, polis tarafından bir işyerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 545 şişe içki ve 5 bin 810 paket sigara ele geçirilirken, M.A.K. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.A.K.'nın...

Kilis'te işyerine kaçak içki ve sigara operasyonu

KİLİS, () - KİLİS’te, polis tarafından bir işyerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 545 şişe içki ve 5 bin 810 paket sigara ele geçirilirken, M.A.K. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.A.K.'nın işyerinde savcılık talimatıyla arama yaptı. Yapılan aramada işyerinde, gümrük kaçağı 545 şişe içki ve 5 bin 810 paket sigara ele geçirildi. Kaçak içki ve sigaralara el koyan polis, M.A.K.'yı gözaltına aldı.
 

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