Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Kilis'te intihar etmek isteyen kişiyi polis kurtardı

KİLİS'te, ailesinin kendisi ile ilgilenmediğini öne süren Ü.Ç. (35), 5 katlı binanın terasına çıkarak intihar etmek istedi. Polis memuru Ü.Ç.'yi tutup çekerek kurtardı. Olay, sabah saatlerinde Deveciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya...

Kilis'te intihar etmek isteyen kişiyi polis kurtardı
KİLİS'te, ailesinin kendisi ile ilgilenmediğini öne süren Ü.Ç. (35), 5 katlı binanın terasına çıkarak intihar etmek istedi. Polis memuru Ü.Ç.'yi tutup çekerek kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde Deveciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bekar olan ve ailesi ile beraber yaşayan Ü.Ç., hasta olduğunu ve ailesinin kendisi ile ilgilenmediğini ileri sürerek 5 katlı binanın teras katına çıktı. Bağırarak atlayacağını söyleyen Ü.Ç.'yi gören çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de binanın önünde hava yatağı açtı. Ekiplerin ikna çabalarına cevap vermeyen Ü.Ç.'yi bir polis memuru tutup çekerek kurtardı.
Hazır bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ü.Ç., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328