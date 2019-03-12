Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Kilis'te göçmen kaçakçılığına 35 tutuklama

KİLİS'te jandarmanın son 6 ay içinde yaptığı 22 göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 71 şüpheliden 35'i tutuklandı, 187 kaçak sınır dışı edildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın...

Kilis'te göçmen kaçakçılığına 35 tutuklama
KİLİS'te jandarmanın son 6 ay içinde yaptığı 22 göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 71 şüpheliden 35'i tutuklandı, 187 kaçak sınır dışı edildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı'nca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalarda son 6 ay içerisinde 22 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi. Olaylarda 71 organizatör yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise, 4 gece görüş dürbünü, 5 el dürbünü, 1 hedef noktalayıcı, 1 tüfek dürbünü, 17 telsiz, 24 telsiz bataryası, 9 şarj aleti, 1 tabanca, 6 şarjör, 7 av tüfeği, 24 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 12 araca el konularak toplam 34 bin 497 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 24’ü adli kontrol şartıyla, 12'si ise ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yakalanan 187 kaçak ise sınır dışı edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328