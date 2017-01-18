Kilis'te DEAŞ roketlerinin bir yıllık bilançosu; 25 kişi öldü, 367 ev zarar gördü

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, () - KİLİS Valisi İsmail Çataklı, terör örgütü DEAŞ'ın kente ilk roket atışının yıldönümünde basın toplantısı düzenledi. Vali Çataklı, geçen yıl 18 Ocak’ta başlayıp, 2 Ekim’e kadar kente 95 roket saldırısının yapıldığını, 13'ü Türk, 11'i Suriyeli ve 1'i de imha sırasında şehit olan polis memuru olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 367 ikametin de zarar gördüğünü söyledi.

Vali Çataklı, Kilis’e ilk roket saldırısının yapıldığı tarih olan 18 Ocak'ın yıldönümünde basın toplantısı düzenledi. 18 Ocak 2016 günü Kilis'e ilk roketin atıldığını hatırlatan Vali Çataklı, son saldırının ise Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlamasının ardından 2 Ekim'de gerçekleştiğini ifade etti. Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerden Kilis'e, 95 roket atıldığını dile getiren Vali Çataklı, "Bu dönemde Kilis'e 95 roket atıldı ve 25 insanımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi polis memuruydu. 13’ü Türk vatandaşı, 11’i de Suriye uyruklu misafirimizdi. 30'u çocuk 109 yaralımız oldu. 86 araç, 18 kamu binası, 38 iş yeri zarar gördü. Zarar gören toplam ikamet sayısı da 367 oldu. Son atılan roket Fırat Kalkanı Harekatı’nın başladıktan bir süre sonra 2 Ekim’de ilimize isabet etmişti. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında sınırımızın güneyinde yeterince derinliğe ulaşılması sonrasında saldırılar son buldu" diye konuştu.

3 MİLYON 329 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

Kilis’in daha huzurlu ve güvenli gelmesine sundukları katkılar nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür eden Çataklı, şöyle dedi:

"Roketli saldırılar sonrasında ekonomik ve sosyal alanda önemli problemler yaşandı. Bu problemlerin ortadan kaldırılmasına dönük olarak hükümetimizce birçok tedbir alındı ve uygulamaya konuldu. 50 meslek uzmanı görevlendirilerek bu saldırılardan etkilenen ailelere, öğrencilere ve kamu çalışanlarımıza psikolojik ve sosyal destek verildi. Ortaya çıkan ekonomik sorunlara çözüm için toplum yararına proje uygulamaya konuldu. Toplam 3 bin 457 kişiye geçici istihdam sağlandı. Zarar gören insanlarımızla ilgili 618 başvuru oldu ve 3 milyon 329 bin lira tazminat ödendi. Bu noktada 3 kişinin işlemleri devam ediyor. Yani büyük oranda tazminat kısmını idare anlamında tamamlamış durumdayız. Bunun bir de ikinci aşaması, maaş bağlanmasıyla ilgili bir süreç var. Hayatını kaybeden 13 Türk vatandaşından sadece birinin işlemleri devam ediyor. Sınır boyunda güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik birimlerimizin başta zırhlı araçlar, teknik donanım olarak kabiliyetleri güçlendirildi. Hem de Kilis’in Suriye ile olan sınırın tamamı duvarlarla kapatılması için gerekli çalışmalar yapıldı. Hattın 64 kilometrelik kısmı zaten şu anda bitti, bir kısmı devam ediyor. Nisan ayı itibariyle tamamının ihalelerinin gerçekleştirilip tamamlanmasını bekliyoruz. İklim koşullarından kaynaklanan bir problem olmazsa sırımızın tamamı duvarla bu süreçte kapatılacak."

Vali Çataklı, geçen yıl roketli saldırılar nedeniyle eğitimde sıkıntılar yaşandığını ve kamu personellerinin Kilis'i tercih etmediğini de dile getirerek, yeni atamalar ile kentteki öğretmen açığının da önemli oranda kapatıldığını kaydetti. Çataklı, sağlık alanında da yeni atamalar yapıldığını ve sağlık hizmetini aksatacak açık bulunmadığını vurguladı.

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