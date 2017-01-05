Kilis'te, 12 bin kaçak sigara ele geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve bagajında 12 bin paket kaçak sigara ele geçirdiği aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, durumundan şüphelendiği İ.P. yönetimindeki plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Polis tarafından arama yapılan araçta 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, sürücü İ.P.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



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