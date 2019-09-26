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Kilis'te 10 kaçak göçmen yakalandı
KİLİS'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 göçmen ile kaçaklara sınırı geçmeleri için yardım eden Suriyeli R.S. yakalandı. Polis ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde, şüphe üzerine minibüs sürücüsü...
GÜVENLİK 26.09.2019, 15:56
KİLİS'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 göçmen ile kaçaklara sınırı geçmeleri için yardım eden Suriyeli R.S. yakalandı.
Polis ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde, şüphe üzerine minibüs sürücüsü R.S.'yi durdurdu. Minibüstekilere kimlik kontrolü yapan ekipler, 10 Suriyelinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi. Kaçak göçmenler, yakalanırken, sınırı geçmelerine yardım eden R.S. de gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde, şüphe üzerine minibüs sürücüsü R.S.'yi durdurdu. Minibüstekilere kimlik kontrolü yapan ekipler, 10 Suriyelinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi. Kaçak göçmenler, yakalanırken, sınırı geçmelerine yardım eden R.S. de gözaltına alındı.
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