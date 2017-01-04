Kilis'te, 10 bin 440 kaçak sigara ele geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve bagajında 10 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirdiği aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.Ö.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Polis ekipleri tarafından arama yapılan aracın gizli bölmelerinde 10 bin 440 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan polisin gözaltına aldığı araç sürücüsü M.Ö.K.'nin sorgulanmasına başlandı.



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