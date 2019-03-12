Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...

Kilis'te 1 haftalık bebek parka terk edildi

KİLİS'te parka terk edilen kız bebeği bulundu. Yağmurlu havada bırakıldığı için tedavi gördüğü hastanede 'Yağmur' adı verilen kız bebeğin annesinin Suriye uyruklu H.E. olduğu, bebeğin gayri resmi ilişkisinden dünyaya geldiği ve...

Kilis'te 1 haftalık bebek parka terk edildi
KİLİS'te parka terk edilen kız bebeği bulundu. Yağmurlu havada bırakıldığı için tedavi gördüğü hastanede 'Yağmur' adı verilen kız bebeğin annesinin Suriye uyruklu H.E. olduğu, bebeğin gayri resmi ilişkisinden dünyaya geldiği ve ailesinden korktuğu için terk ettiği öğrenildi.  
Geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde İslambey Parkı'nda bir bankta bebek görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı araştırmada bebeği kimin bıraktığını tespit edemedi. Sağlık ekiplerinin tedavi için götürdüğü hastanede, havanın yağmurlu olması nedeni ile 'Yağmur' adı verilen 1 haftalık bebek tedavisinden sonra Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, olay yerine yakın yerlerdeki güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda bebeği getiren 2 kişinin bindiği motosikletin marka ve modelinden yola çıkan ekipler, bebeği Suriye uyruklu A.Y (38) ile H.Ö.'nün  bıraktığını belirledi. Şüphelileri yakalayarak gözaltına alan polis, bebeğin annesinin H.Ö’nin baldızı olan Suriye Uyruklu E.H. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan E.H.'nin emniyette verdiği ifadesinde bebeğin babasının gayri resmi birlikte olduğu Suriye uyruklu M.A. olduğunu ve ailesinden korktuğu için bebeği eniştesi H.Ö’e terk etmesi için verdiğini söylediği öğrenildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328