Kilis'in Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Çeşitli birliklerden Kilis'e sevk edilen zırhlı araçlar, öğleden sonra kente ulaştı. Kilis'e takviye olarak gönderildiği belirtilen araçların, Suriye sınırına konuşlandırılacağı ifade edildi.
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KİLİS'te, Suriye sınırına askeri zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Çeşitli birliklerden Kilis'e sevk edilen zırhlı araçlar, öğleden sonra kente ulaştı. Kilis'e takviye olarak gönderildiği belirtilen araçların, Suriye sınırına konuşlandırılacağı...
02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:05
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