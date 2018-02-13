Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütleri tarafından, akşam saatlerinde ateşlenen 2 havan mermisi, Kilis'in sınır hattında bulunan Süngütepe köyündeki boş araziye düştü. Saldırıda yaralanan olmazken, mermilerin geldiği bölge karadan fırtına obüsleri ve çok namlulu roketlerle vuruldu, havadan ise jetlerin sortileriyle bombalandı. İmha edilen terör örgütü hedeflerinden dumanlar yükseldi.
Kilis'e 2 havan mermisi dştü
Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütleri tarafından, akşam saatlerinde ateşlenen 2 havan mermisi, Kilis'in sınır hattında bulunan Süngütepe köyündeki boş araziye düştü.
13 Şubat 2018 Salı 18:32
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