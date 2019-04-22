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Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırgan ile 5 kişi gözaltında (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün (60) Çubuk Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Sarıgün, jandarmadan elleri...

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırgan ile 5 kişi gözaltında (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün (60) Çubuk Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Sarıgün, jandarmadan elleri kelepçeli çıkarılıp, Çubuk Adliyesi'ne götürüldü.
'KALABALIKTA GALEYANA GELDİM'
Osman Sarıgün'ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk attığını söylediği belirtildi. Sargün'ün, terör bağlantısı ise tespit edilmedi. Sarıgün'ün, adliyedeki işlemleri sürerken, gözaltındaki 5 kişinin de jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
SOYLU, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.00'te, bakanlıkta basın toplantısı düzenleyecek. Soylu'nun, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.
ÇELİK: HER TÜRLÜ ŞİDDET EYLEMİNİ KINIYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını belirterek, 'Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na 'geçmiş olsun' diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır' dedi.

Engin ÖZMEN- Gürkay GÜNDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, ()

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