Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan ile 8 kişi gözaltına alındı (3)

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 'Halkı suç işlemeye teşvik', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'kamu görevlisini görevinden dolayı yaralama' suçlarından savcılıkta savunma yapan şüphelilerden 3'ü, serbest bırakıldı. 1 kişi ise adli kontrol şartı konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı görüntülere yansıyan Osman Sargün'ün, savcılık sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişinin ise jandarmadaki sorguları sürüyor. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Özkan ARSLAN- Engin ÖZMEN/ANKARA, ()