Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan ile 5 kişi gözaltında

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın (26) cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman S., Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltındaki diğer 5 kişinin de ifade işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Türkiye- Irak sınırında yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü PKK mensubu teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı, dün Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazede CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir grubun tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Koruma ekibi ve güvenlik güçleri tarafından mahalledeki Rahim Doruk'un evine götürülen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1,5 saat sonra bu evden çıkarılıp, bindirildiği zırhlı araçla bölgeden götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin, mahallede oturan Osman S. olduğu belirlendi. Saldırıyla ilgili 5 kişinin daha kimliği belirlenerek, gözaltına alındı.

Olaydan sonra kaçıp, ortadan kaybolan Osman S. ise Çubuk'a yaklaşık 190 kilometre uzaklıkta, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam etmektedir. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır" denildi.



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