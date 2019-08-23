Kılıç ve bıçak hırsızlığı zanlısı yakalandı
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki iş yerlerinden bıçak, kılıç ve elektronik eşya çaldığı belirlenen H.K., polis ekiplerince yakalandı. Evinde yapılan aramada, farklı ebatlarda 60 bıçak ve kılıç ele geçirilen...
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki iş yerlerinden bıçak, kılıç ve elektronik eşya çaldığı belirlenen H.K., polis ekiplerince yakalandı. Evinde yapılan aramada, farklı ebatlarda 60 bıçak ve kılıç ele geçirilen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde, Saraylar, Yeni ve Kuşpınar mahallelerinde bulunan iş yerlerinde meydana gelen bıçak, kılıç ve elektronik eşya hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. İş yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla H.K.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, bilgisayar kasası, 3 monitör, televizyon, 2 pompalı tüfek, çeşitli ebatlarda 4 kılıç, çeşitli boy ve ebatlarda 60 av bıçağı ili geçirildi. Gözaltına alınan H.K.'nin, 'hırsızlık' suçundan poliste kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016