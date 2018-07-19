Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Kıbrıs açıklarındaki tekne faciasından kurtarılanlar Taşucu'nda (2)

TEŞHİS İÇİN GELDİLER KKTC açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından yaşamını yitiren 19 göçmenin otopsilerine başlandı. Otopsisi tamamlanan 6 kişinin cenazesi Akkapı Mezarlığı morguna gönderildi. Ayrıca,...

Kıbrıs açıklarındaki tekne faciasından kurtarılanlar Taşucu'nda (2)

TEŞHİS İÇİN GELDİLER
KKTC açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından yaşamını yitiren 19 göçmenin otopsilerine başlandı. Otopsisi tamamlanan 6 kişinin cenazesi Akkapı Mezarlığı morguna gönderildi. Ayrıca, Adana'da yaşayan Suriyeliler, ölenlerin arasında yakınlarının olabileceğini düşünerek Adana Adli Tıp Kurumu'na geldi. Görevliler eşliğinde morga alınan bazı Suriyelilerden kan ve doku örnekleri alınıp eşleştirme yapılacağı öğrenildi. Morg önünde bekleyen bir Suriyeli, "Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz, ölenlerden yakınlarımız olabilir. Bu yüzden gelip bakmak istedik" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325