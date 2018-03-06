KHK ile kapatılan dernek yöneticisi işadamlarına hapis cezası

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında işadamlarının da bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığa 2 yıl 1 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Necmi Somtaş ve Hacı Osman Büyükata ile tutuksuz sanıklar Mehmet K. ve Nurullah S. hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan, hem davacı hem de sanık olan Kılıçaslan Vakfı kurucu üyesi Yılmaz A. duruşmaya katılmazken, vakıf yöneticilerinden Arap Ali A. ise kayınvalidesinin ölümünü mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. KHK ile kapatılan Kılıçaslan Eğitim Vakfının yöneticilerinden olan Necmi Somtaş, "Devletime karşı boynum kıldan incedir. Bilmeden aldatıldıysam, çok pişmanım. Maddi ve manevi bir çok zararım oldu. Yeteri kadar tutuklu kaldığımı düşünüyorum ve beraatımı istiyorum" dedi.

FETÖ’ye dini ve milli duygularından dolayı girdiğini iddia eden Kılıçaslan Vakfı üyelerinden tutuksuz sanık Mehmet K. ise, "Malum yapıya milli ve dini duygularımla dahil oldum. Yılmaz A. Kayseri imamı Sıtkı Baş ile güç mücadelesinde olduğu için kendisini dışlanmış hissederdi. Yılmaz A. 1984’te Fethullah Gülen’i evinde ağırladığını ve Fethullah Gülen’in kendisine, ‘Buralar sana emanet‘ dediğini sürekli anlatarak, kafamızı şişirirdi. Örgütün üyesi veya sempatizanı değilim. 17/25 Aralık'tan sonra da bu yapıyla olan ilişkimi tamamen kestim. Beraatımı istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan’ tutuklu sanıklardan Necmi Somtaş’ı 11 yıl 3 ay, Hacı Osman Büyükata’yı ise, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Arap Ali A. hakkında ‘Özel belgede sahtecilik suçundan’ 1 yıl 15 gün hapis cezası verirken, bu cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şartıyla ertelenmesine karar verdi. Heyet, aynı sanık hakkında ‘Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan’ 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve yaşı gereği tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklardan Kılıçaslan Eğitim Vakfı kurucu üyesi olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Yılmaz A.’nın ise, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan’ 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın 83 yaşında olması nedeniyle cezanın ertelenmesine karar verildi. Aynı mahkeme tutuksuz yargılanan sanıklar, Mehmet K ve Nurullah S.’yi ise, ‘Örgüte yardımda bulunma eylemlerinden’ dolayı, 2’şer yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırdı.