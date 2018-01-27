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KHK ile ihraç edilenleri dolandıran 3 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR'da kendilerini istihbarat ve MİT mensubu olarak tanıtıp, çeşitli kamu kurumlarında çalışırken KHK'lar ile ihraç edilen veya özel güvenlik sertifikaları iptal edilen kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan...

KHK ile ihraç edilenleri dolandıran 3 kişi tutuklandı
DİYARBAKIR'da kendilerini istihbarat ve MİT mensubu olarak tanıtıp, çeşitli kamu kurumlarında çalışırken KHK'lar ile ihraç edilen veya özel güvenlik sertifikaları iptal edilen kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü, tutuklandı. 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken, KHK'lar ile ihraç edilen, açığa alınan, işlem yapılan ve özel güvenlik kimlikleri iptal edilerek işlerine son verilen kişileri dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla 9 kişi gözaltına alındı.
Kendilerini istihbarat ve MİT mensubu olarak tanıtan örgüt üyelerinin ileşitişime geçtiği kişileri, adliyede ve emniyette tanıdıkları olduğunu söyleyerek mağduriyetlerini gidereceklerini belirterek güvenlerini kazanıp, dolandırdığı tespit edildi. Çetenin, bu kapsamda birçok kişiyi mağdur ettiği saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

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