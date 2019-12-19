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Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü
RİZE, ()- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Hayriye (61) ve Necati Yılmaz (69) çifti kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Çamlıhemşin ilçesi Şenyuva köyünde meydana geldi. Hayriye...
GÜVENLİK 19.12.2019, 20:42
RİZE, ()- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Hayriye (61) ve Necati Yılmaz (69) çifti kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Çamlıhemşin ilçesi Şenyuva köyünde meydana geldi. Hayriye ve Necati Yılmaz çifti kestikleri ağacın altında kaldı. Komşuların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz çiftinin cansız bedenleri otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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