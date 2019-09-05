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Kestikleri ağaç üzerlerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, kestikleri ağacın devrilmesi sonucu altında kalan Nihat Çakır (56) hayatını kaybetti, akrabası Fevzi Çakır ise yaralandı. Olay, öğlen saatlerinde, Yenice Gökbel Köyü Emine Deresi mevkisinde ormanlık alanda...
GÜVENLİK 05.09.2019, 14:54
KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, kestikleri ağacın devrilmesi sonucu altında kalan Nihat Çakır (56) hayatını kaybetti, akrabası Fevzi Çakır ise yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde, Yenice Gökbel Köyü Emine Deresi mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sahasında çalışan Nihat Çakır ve Fevzi Çakır'ın üzerine motorlu testere ile kestikleri ağaç devrildi. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağacın altında kalan işçilerden Nihat Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince çıkarılan Fevzi Çakır ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, öğlen saatlerinde, Yenice Gökbel Köyü Emine Deresi mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sahasında çalışan Nihat Çakır ve Fevzi Çakır'ın üzerine motorlu testere ile kestikleri ağaç devrildi. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağacın altında kalan işçilerden Nihat Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince çıkarılan Fevzi Çakır ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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