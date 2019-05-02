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Kestikleri 95 lastiğin yerine yenisini alacaklar

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, 36 aracın lastiklerini bıçak saplayarak patlatan yaşları 16 ile 21 arasında değişen 5 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, patlattıkları 95 lastiğin yerine yenilerini alacaklarının sözünü verince...

Kestikleri 95 lastiğin yerine yenisini alacaklar
KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, 36 aracın lastiklerini bıçak saplayarak patlatan yaşları 16 ile 21 arasında değişen 5 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, patlattıkları 95 lastiğin yerine yenilerini alacaklarının sözünü verince serbest bırakıldı.
Geçen hafta Cuma günü sabah saatlerinde Darıca Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Berna Sokak, Orhangazi Caddesi Belge, Cengaver, Cuma, Çevre, Cevher, Alev ve Doğu sokakta park halinde bulunan 36 aracın lastikleri, bıçakla patlatıldı. Bazı araçların 2 ve 4 lastiğine birden zarar verildi. Araç sahipleri, tamirci çağırarak lastiklerin tamirini yaptırdı. Şüphelilerin lastikleri patlattığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. 
Polis güvenlik kameralarını inceleyerek kimliklerini belirlediği O.Ö., E.E, İ.K., E.E. ve A.T.K.’yi gözaltına aldı. 5 kişi ifadelerinde olay anında aşırı derecede alkollü olduklarını ve aralarında tartıştıktan sonra sinirlerini park halindeki araçların lastiklerini bıçaklayarak çıkardıklarını söyledi. 95 lastiği bıçak saplayarak patlatan 5 kişiden yaşları küçük olan 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise patlattıkları 95 lastiğin yerine yenilerini alacaklarını taahhüdünü meleri karşılığında serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından belirtilen süre içerisinde verilen taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

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