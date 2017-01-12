Kestiği ağacın dalı ile gövdesi arasında kaldı

SAMSUN'un Terme İlçesi'nde 65 yaşındaki Ahmet Uyanık, kestiği ağacın dalı ile gövdesi arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme İlçesi Bazlamaç Mahallesi'nde oturan iki çocuk babası Ahmet Uyanık, evinin bahçesinde bulunan dut ağacına budamak için merdivenle çıktı. Ardından motorlu testere ile ağacın dalları kesmeye başladı. Bu sırada kestiği dal ile ağacın gövdesi arasında sıkışarak ezilen Uyanık feci şekilde can verdi. Uyanık'ın cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından ağacın dalları kesilerek çıkarıldı. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başladı.