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Kestiği ağacın altında kaldı
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Halil Akın (44), itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Olay, Develi Soysallı Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Akın, kendisine ait bahçede ağaç budarken, kuruyan...
GÜVENLİK 25.08.2019, 08:27
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Halil Akın (44), itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, Develi Soysallı Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Akın, kendisine ait bahçede ağaç budarken, kuruyan söğüt ağacını kesmek istedi. Halil Akın, hızarla keserken üzerine devrilen söğüt ağacının altında kaldı. Uzun süre yardım çığlığı atan Akın'ın imdadına mahalle sakinleri koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Halil Akın, altında kaldığı ağaçtan itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla Develi Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Akın'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Develi Soysallı Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Akın, kendisine ait bahçede ağaç budarken, kuruyan söğüt ağacını kesmek istedi. Halil Akın, hızarla keserken üzerine devrilen söğüt ağacının altında kaldı. Uzun süre yardım çığlığı atan Akın'ın imdadına mahalle sakinleri koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Halil Akın, altında kaldığı ağaçtan itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla Develi Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Akın'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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