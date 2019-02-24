Kestiği ağacın altında kalarak öldü

DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde, ormanda kestiği ağacın altında kalan Nevzat Kuzu (45), hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Yığılca Hacıyeri köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Nevzat Kuzu, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte ormana ağaç kesmeye gitti. Kestiği ağacın üzerine düştüğünü gören Nevzat Kuzu, kaçmaya çalışsa da ağacın altında kaldı. Kuzu, arkadaşları tarafından ağacın altından çıkarılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kuzu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Nevzat Kuzu’nun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.