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Kestiği ağacın altında kalarak öldü

KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, tarlasında kestiği kavak ağacı üzerine düşen Ali Korkmaz (65), yaşamını yitirdi. Emet'en Aydıncık köyünde oturan Ali Korkmaz, arkadaşları ile birlikte gittiği tarlasında kavak...

GÜVENLİK 27.09.2019, 17:58
Kestiği ağacın altında kalarak öldü
KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, tarlasında kestiği kavak ağacı üzerine düşen Ali Korkmaz (65), yaşamını yitirdi.
Emet'en Aydıncık köyünde oturan Ali Korkmaz, arkadaşları ile birlikte gittiği tarlasında kavak ağaçlarını kesmeye başladı. Kesilen ağaçlardan biri Korkmaz’ın üzerine düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Korkmaz’ın cesedi, otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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