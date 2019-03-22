Kestiği ağacın altında kalan imam öldü

Tünay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), () - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde imam Ramazan Akbaş (47), kestiği ağacın altında kalarak yaşamını kaybetti.

Çivril'in Yukarı Çapak Mahallesi'nde 3 haftadır imam olarak görev yapan Ramazan Akbaş, dün öğlen saatlerinde ağaç kesmek için ormana gitti. Evli ve 4 çocuk babası Akbaş'ın eve dönmemesi üzerine merak eden yakınları, aramak için ormanlık alana gitti. Akbaş, daha önce de kesim yaptığı alandaki bir ağacın altında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Mahalle sakinleri ve sağlık ekipleri tarafından ağacın altından çıkarılan Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI