Kestiği ağaç dalının altında kalarak öldü

SAMSUN, () - SAMSUN'da 45 yaşındaki Hüseyin Akçay, kestiği dal ile ağaç arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün Terme İlçesi İlimdağ Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Hüseyin Akçay, budama için merdivenle evinin bahçesindeki armut ağacına çıktı. İddiaya göre motorlu testereyle ağacın iri olan dallarını kesmeye başladı. Ancak kestiği kalın bir dal üzerine devrilince ağaç ve dal arasında kalarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.