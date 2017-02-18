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KESK eyleminde 32 gözaltı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilenlere destek için 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak isteyen KESK üyelerine polis, 3'üncü gün de izin vermedi. Eylemde ısrarcı olan topluluğa...

KESK eyleminde 32 gözaltı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilenlere destek için 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak isteyen KESK üyelerine polis, 3'üncü gün de izin vermedi. Eylemde ısrarcı olan topluluğa müdahale eden polis, 32 kişiyi gözaltına aldı.
OHAL tedbirleri kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyeleri ve destek veren arkadaşları, 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak üzere bugün Kent Meydanı'na geldi. KESK üyeleri, pankart asıp basın açıklaması yapmak üzere hazırlanmaya başladı. Önceden olay yerinde önlem alan polis ekipleri ise pankart asılmasının yasal olmadığını belirtti. Ayrıca eylemin Valilik tarafından yasaklandığını ifade etti. KESK üyeleri eylemde ısrarcı oldu. Birkaç dakika süren tartışmanın ardından polis topluluğa müdahale etti. Eyleme katılan 32 kişi gözaltına alındı. Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne ve Emniyet Müdürlüğü B Hizmet Binasına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Eylemin ilk iki gününde toplam 10 kişi gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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