Kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Ü.M., mahkemece tutuklandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ü.M.'yi ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Ü.M., mahkemece tutuklandı.