Kesime hazırlanan at ve eşekler kurtarıldı

ADANA, () - ADANA'da merkez Yüreğir Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı öncesi kesime hazırlandığı belirlenen 13 eşek, 3 at ve 3 sıpayı kurtardı. Çevrede yapılan aramada ise daha önce kesilen hayvanlara ait sakatatlar ve kanlı bir motorlu testere ele geçirildi.

Belediye zabıta ekipleri, Ali Hocalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir ahırda at ve eşek kesildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ahırda kesim için bekleyen 13 eşek, 3 at ve 3 sıpa kurtarılırken, çevrede yapılan aramada ise daha önce kesilen hayvanlara ait sakatatlar ve kanlı bir motorlu testere ele geçirildi. Ancak daha önce kesilen hayvanların etlerine ulaşılamadı. Ahırın sahibi F.E. ve arkadaşı R.A., hayvanları kesip köpeklerine yedirdiklerini iddia etti. Ele geçirilen et ve sakatatlar imha edilirken, kurtarılan hayvanlar ise Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Polis, şüpheli olara F.E. ve R.A.'yı gözaltına aldı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise yakalanan 2 şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ve şikayetçi olacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI