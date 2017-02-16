'Kesik baş' cinayetinin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Gökhan CEYLAN/ SİVAS, () - SİVAS'ta 2002 yılında başı gövdesinden ayrılarak öldürülen uzman çavuş Adem Keleş'in katil zanlısı Murat Arısoy ile cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yenidoğan Mahallesi 22'nci sokaktaki Eser Evler'de 15 yıl önce işlenen ve kamuoyunda 'kesik baş' cinayeti olarak bilinen uzman çavuş Adem Keleş'in öldürülmesi olayı, uzun süre faili meçhul kaldı. Uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş'in imam nikahıyla birlikte yaşadığı Dinçer Kara'nın ihbarı üzerine dosya 13 yıl sonra yeniden açıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrası cinayetin şüphelisi olarak Murat Arısoy (38), cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla da uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş (41) geçen yıl gözaltına aldı. Mahkemece tutuklanarak Sivas Cezaevi'ne konulan sanıklar hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Geçen ay görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık tarafından sanık Murat Arısoy için tasarlayarak adam öldürme, uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş için de cinayete azmettirme suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Davanın 8'inci duruşması bugün görüldü.

"ÖLEN BİR KERE ÖLDÜ, BEN HER GÜN ÖLÜYORUM"

Eşi Adem Keleş'i öldürtmeye azmettirmekle suçlanan Meryem Şule Erdemir Keleş, "Murat Arısoy'a son kez sorulsun. Ben ona nasıl talimat vermişim. Aşk mı? Para mı? Evlilik mi? Suçlamaları kabul etmiyorum. Tek suçum eşimle ilgili sıkıntılarımı Murat Arısoy'a anlatmak oldu. Kendisine kesinlikle talimat vermiş değilim. Burada olmayı hak etmiyorum. Bu olayın suçlusu olsam vicdan azabı çekerdim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık Arısoy ise, mağdur olduğunu belirterek, "Sanık Şule, ben istemediğim halde bana eşinin nereye gittiğini bildiriyor ve evine gittiğimde fotoğraflarını gösteriyordu. Ben plan kurmadım. Maktulle konuşmak istedim. Ateş istemekle konuşmaya başladım. Plan kursam maktule ıssız bir yerde saldırırdım. Plan yapsam olayı herkese anlatmaz, 2014 yılında gittiğim yurt dışından dönmezdim. Plan yapabilecek bir kabiliyete sahip değilim. Ölen bir kere öldü, ben her gün ölüyorum. Sanık Şule, duruşma salonundaki herkesin aklıyla dalga geçmektedir. Bu olayın bir mağduru varsa o da çocuklardır" dedi.

AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti daha sonra sanık Murat Arısoy'a 5237 sayılı TCK'nın 82/1-a maddesi uyarınca tasarlayarak adam öldürme suçundan, sanık Meryem Şule Erdemir Keleş'e ise 5237 sayılı TCK'nın 82/1-a ve d maddeleri uyarınca eşine karşı tasarlayarak adam öldürme suçunu azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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