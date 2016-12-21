'Kesik baş cinayeti' sanığına 'cezai sorumluluğu tam' raporu

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta 2002 yılında başı gövdesinden ayrılarak öldürülen uzman çavuş Adem Keleş'in katil zanlısı Murat Arısoy ile cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş'in yargılanmalarına devam edildi. Mahkemeye gelen Adli Tıp Raporu'nda sanık Murat Arısoy'un cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Yenidoğan Mahallesi 22'inci Sokak'ta bulunan Eser Evler'de 13 yıl önce işlenen ve kamuoyunda 'kesik baş' cinayeti olarak bilinen uzman çavuş Adem Keleş'in öldürülmesi, uzun süre faili meçhul kaldı. Uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş'in imam nikahıyla birlikte yaşadığı Dinçer Kara'nın ihbarı üzerine dosya 13 yıl sonra yeniden açıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrası cinayetin şüphelisi olarak Murat Arısoy (38), cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla da uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş (41) geçen yıl gözaltına aldı. Mahkemece tutuklanarak Sivas Cezaevi'ne konulan sanıklar hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM RAPORU

Davanın 6'ıncı duruşması bugün yapıldı. Mahkeme başkanı duruşmaya, 6 ay önce savcılık tarafından Murat Arısoy için istenen Adli Tıp Kurumu raporunu okuyarak başladı. Rapora göre, katil zanlısının cezai sorumluluğunun tam olduğunu belirten mahkeme başkanı daha sonra Murat Arısoy'u dinledi. Arısoy, rapora itiraz ederek, "Adli Tıp Kurumu'nun 3-4 soruyla akıl sağlığımın yerinde olup olmadığını anlaması bana mantıklı gelmiyor. O yüzden ben bu raporu kabul etmiyorum. Bakırköy veya Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasını istiyorum" dedi. Sanığın avukatı ise Arısoy'un şizofreni hastası olabileceğini ve şizofreni tanısının konulabilmesi için en az 6 ay gözlem altında tutulması gerektiğini söyledi.

Eşi Adem Keleş'i öldürtmeye azmettirmekle suçlanan Meryem Şule Erdemir Keleş ise, daha önceki savunmaları tekrar ederek, "Murat Arısoy kendi karar ve iradesiyle bu cinayeti işlemiştir. Benim kesinlikle bir yönlendirmem olmadı" dedi. İfadelerin ardından yeniden rapor isteminin reddine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Savcılık tarafından mütala hazırlanması için duruşma 17 Ocak 2017 tarihine ertelendi.

Sanıklardan Murat Arısoy hakkında canavarca hisle adam öldürmek, Meryem Şule Erdemir Keleş içinse adam öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

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