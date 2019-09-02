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Keser ve bıçakla babasını öldüren genç adliyede
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı babası Abdullah A.'yı bıçak ve keser darbeleriyle öldüren R.A. (21), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam, Adapazarı'na bağlı Tekeler Mahallesi'ndeki...
GÜVENLİK 02.09.2019, 12:01
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı babası Abdullah A.'yı bıçak ve keser darbeleriyle öldüren R.A. (21), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam, Adapazarı'na bağlı Tekeler Mahallesi'ndeki Gebeşler Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Abdullah A. ile oğlu R.A. arasında, evlerinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken R.A., babasına bıçak ve keser ile saldırdı. Abdullah A., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Evden bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi. R.A., polislere, babasını öldürdüğünü söyledi. Polis, yerde hareketsiz yatan Abdullah A.'yı görünce sağlık ekibi çağırdı. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Abdullah A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan R.A.'nın, polisler eve geldiğinde, "Siz mi geldiniz? Kendimi öldürecektim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.A., bugün adliyeye sevk edildi.
R.A.'nın polisteki sorgusunda çelişkili bilgiler verdiği, bir süre önce psikolojik tedavi gördüğü ve daha sonra tedaviyi reddettiği öğrenildi.
Olay, dün akşam, Adapazarı'na bağlı Tekeler Mahallesi'ndeki Gebeşler Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Abdullah A. ile oğlu R.A. arasında, evlerinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken R.A., babasına bıçak ve keser ile saldırdı. Abdullah A., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Evden bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi. R.A., polislere, babasını öldürdüğünü söyledi. Polis, yerde hareketsiz yatan Abdullah A.'yı görünce sağlık ekibi çağırdı. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Abdullah A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan R.A.'nın, polisler eve geldiğinde, "Siz mi geldiniz? Kendimi öldürecektim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.A., bugün adliyeye sevk edildi.
R.A.'nın polisteki sorgusunda çelişkili bilgiler verdiği, bir süre önce psikolojik tedavi gördüğü ve daha sonra tedaviyi reddettiği öğrenildi.
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