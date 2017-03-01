Keşan’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır 91 fişek sentetik uyuşturucu madde bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili Y.E., N.B. ve E.T. gözaltına alındı. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden Y.E. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, N.B. ve E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu.