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Keşan’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde polis tarafından düzenlenen operasyonda 280 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar, 127 gram hintkeneviri tohumu ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edirne...

Keşan’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde polis tarafından düzenlenen operasyonda 280 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar, 127 gram hintkeneviri tohumu ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde F.T.’ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 280.70 gram kubar esrar, 3.35 gram toz esrar ve 127.77 gram hintkeneviri tohumu  ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, F.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen F.T., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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