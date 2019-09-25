Keşan’da aracında sigara içenlere ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis 'dumansız araç' uygulaması yaptı. Sigara içtiği tespit edilen 6 sürücüye para cezası kesildi.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi ve Meslek Lisesi kavşaklarında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 65 araçta kontrol yaptı. 87 kişinin GBT sorgulaması yapılan kontrolde sigara içtiği belirlenen 6 sürücüye Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153’er lira ceza kesildi.



