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Keşan’da aracında sigara içenlere ceza
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis 'dumansız araç' uygulaması yaptı. Sigara içtiği tespit edilen 6 sürücüye para cezası kesildi. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi ve Meslek Lisesi kavşaklarında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 65...
GÜVENLİK 25.09.2019, 17:07
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis 'dumansız araç' uygulaması yaptı. Sigara içtiği tespit edilen 6 sürücüye para cezası kesildi.
Mehmet Gemici Cennet Bahçesi ve Meslek Lisesi kavşaklarında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 65 araçta kontrol yaptı. 87 kişinin GBT sorgulaması yapılan kontrolde sigara içtiği belirlenen 6 sürücüye Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153’er lira ceza kesildi.
Mehmet Gemici Cennet Bahçesi ve Meslek Lisesi kavşaklarında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 65 araçta kontrol yaptı. 87 kişinin GBT sorgulaması yapılan kontrolde sigara içtiği belirlenen 6 sürücüye Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153’er lira ceza kesildi.
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