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Keşan’da 1 ton 200 kilo kaçak midye ele geçirildi

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta, yasadışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 1 ton 200 kilo kaçak beyaz kum midyesi ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan...

Keşan’da 1 ton 200 kilo kaçak midye ele geçirildi
EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta, yasadışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 1 ton 200 kilo kaçak beyaz kum midyesi ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki Dörtyol Kavşağı’nda durumundan şüphelenerek durdurdukları E.D. yönetimindeki araçta yaptıkları aramada yasadışı yollardan Yunanistan’a götürülmek istenen 1 ton 200 kilo kaçak beyaz kum midyesi ele geçirdi. Midyelere el konulurken, araç sürücüsü E.D. gözaltına alındı. Midyeler, teslim edildikleri Keşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize dökülürken, E.D. hakkında ‘Su ürünleri kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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