Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 'rüşvet, görevi kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik' iddialarına ilişkin işletme müdürü M.S. ile 8 memur gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir süredir izlendiği belirtilen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik operasyon düzenledi. İşletme Müdürü M.S.'nin yanı sıra memurlar A.D., Ş.S., E.B., İ.C., T.K., Y.Y., R.S. ile İ.B. polis ekiplerince 'rüşvet, görevi kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, Keşan'da sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.