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Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonunda 7 tutuklama 

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi evrakta sahtecilik' iddialarıyla gözaltına...

Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonunda 7 tutuklama 

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi evrakta sahtecilik' iddialarıyla gözaltına alınan 10 kişiden, işletme müdürü M.S. ile aralarında memur ve iş insanlarının da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir süredir izlendiği belirtilen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik operasyon düzenledi. İşletme müdürü M.S.'nin yanı sıra aralarında memur ve iş insanlarının da bulunduğu 9 kişi, polis ekiplerince 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.B., T.K. ve R.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Keşan Orman İşletme Müdürü M.S. ile memurlar Ş.S., A.D., Y.Y., R.A., İ.B. ve iş insanı H.G. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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