Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonunda 10 gözaltı daha

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik polis tarafından düzenlenen ve işletme müdürü M.S. ile aralarında memur ve iş insanlarının da bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında, 10 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir süredir izlendiği belirtilen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik geçen hafta operasyon düzenledi. İşletme müdürü M.S.'nin yanı sıra aralarında memur ve iş insanlarının da bulunduğu 9 kişi, polis ekiplerince, 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.B., T.K. ve R.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Keşan Orman İşletme Müdürü M.S. ile memurlar Ş.S., A.D., Y.Y., R.A., İ.B. ve iş insanı H.G. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Soruşturma kapsamında bugün polis tarafından 10 orman muhafaza memuru gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.