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Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonu şüphelileri adliyede 

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi evrakta sahtecilik' iddialarıyla gözaltına...

Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonu şüphelileri adliyede 

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi evrakta sahtecilik' iddialarıyla gözaltına alınan işletme müdürü M.S. ile aralarında memur ve iş insanlarının da bulunduğu 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir süredir izlendiği belirtilen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik operasyon düzenledi. İşletme müdürü M.S.'nin yanı sıra aralarında memur ve iş insanlarının da bulunduğu 9 kişi, polis ekiplerince 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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