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Keşan'daki orman yangını 12 saatte söndürüldü
EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy ile Suluca köyleri arasında çıkan orman yangını, karadan ve havadan 12 saatlik müdahaleyle söndürülürken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy,...
GÜVENLİK 25.08.2019, 14:25
EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy ile Suluca köyleri arasında çıkan orman yangını, karadan ve havadan 12 saatlik müdahaleyle söndürülürken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, dün saat 13.45'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınının 320 kişilik personel ile 5 helikopter, 68 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 15 iş makinesi kullanılarak, saat 02.00'de söndürüldüğünü açıkladı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Ulusoy, "Ekiplerimiz 2 gün daha bölgede görev alacaklar. Köklerin tekrar yanma durumuna karşın önlemler alınıyor. Alev kalmadı, duman var bölgede ve soğutma çalışmaları sürüyor. Köklerin ve meşeliklerin yanmaması için önlemler alınıyor. Tarım ve Orman Bakanı'mız Sayın Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü'müz Sayın Bekir Karacabey sabah saatlerine kadar ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Yanan alanın belirlenmesi için ölçüm yapılıyor. Korktuğumuz kadar büyük bir alan olduğunu düşünmüyoruz. Yangın atlamalar olduğu için yayıldı. Parçalar halinde bir yangındı" dedi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, dün saat 13.45'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınının 320 kişilik personel ile 5 helikopter, 68 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 15 iş makinesi kullanılarak, saat 02.00'de söndürüldüğünü açıkladı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Ulusoy, "Ekiplerimiz 2 gün daha bölgede görev alacaklar. Köklerin tekrar yanma durumuna karşın önlemler alınıyor. Alev kalmadı, duman var bölgede ve soğutma çalışmaları sürüyor. Köklerin ve meşeliklerin yanmaması için önlemler alınıyor. Tarım ve Orman Bakanı'mız Sayın Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü'müz Sayın Bekir Karacabey sabah saatlerine kadar ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Yanan alanın belirlenmesi için ölçüm yapılıyor. Korktuğumuz kadar büyük bir alan olduğunu düşünmüyoruz. Yangın atlamalar olduğu için yayıldı. Parçalar halinde bir yangındı" dedi.
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