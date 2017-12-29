Keşan'da Yunanistan'dan getirilen 5 bin 346 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan minibüste piyasa değeri 801 bin 750 lira olan 5 bin 346 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Yunanistan'dan yasa dışı yollarla kaçak cep telefonu getirildiği ve İpsala güzergahından piyasaya sürülmek üzere İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, plakaları belirlenen öncü araç ve kaçak cep telefonlarının bulunduğu minibüsü Keşan-İpsala karayolu üzerinde takibe aldı. Ekipler, B.İ. yönetimindeki öncü aracı yolun ikinci kilometresinde durdururken, F.C. idaresindeki minibüs kaçmaya çalıştı. Jandarma, bir süre sonra minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 801 bin 750 lira olan 5 bin 346 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili sürücüler B.İ. ve F.C. ile minibüste bulunan K.Ç. ve H.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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