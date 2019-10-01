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Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
EDİRNE ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,...
GÜVENLİK 01.10.2019, 10:38
EDİRNE ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Keşan ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, M.A., Y.D., M.K. ve Ş.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 365,36 gram eroin, 27,88 gram bonzai, 26 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D., M.K. ve Ş.T., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A., tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Keşan ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, M.A., Y.D., M.K. ve Ş.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 365,36 gram eroin, 27,88 gram bonzai, 26 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D., M.K. ve Ş.T., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A., tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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