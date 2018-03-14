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Keşan'da uyuşturucu operasyona 2 tutuklama

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i Afganistanlı 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

Keşan'da uyuşturucu operasyona 2 tutuklama
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i Afganistanlı 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki kullanılmayan işyerine baskın yaptı. Polis ekipleri, işyerinin önünde park halinde bulunan TIR dorsesinin altında satışa hazır 150 fişek toz esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliler H.Y., R.A., U.İ., D.A. ve Afganistan uyruklu M.Z. gözaltına alındı.
Afganlı kaçak, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. İfadeleri tamamlanan diğer 4 şüpheli ise Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden R.A. ile U.İ. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, H.Y. ve D.A. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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