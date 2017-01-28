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Keşan'da tek katlı ev yandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yukarı Zaferiye Mahallesi Kuyu Sokak'taki yaklaşık 8 aydır kullanılmayan tek katlı evde bugün saat 17.30 sıralarında...

Keşan'da tek katlı ev yandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Yukarı Zaferiye Mahallesi Kuyu Sokak'taki yaklaşık 8 aydır kullanılmayan tek katlı evde bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sekv edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. 
Çevre sakinleri, son günlerde kimliği belirsiz bazı kişilerin eve girip çıktığını ve ısınmak için ateş yakmak isterken yangın çıkarttıklarını iddia etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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