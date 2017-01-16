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Keşan'da maden ocağında göçük: 1 ölü - Yeniden

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE’nin Keşan İlçesi’ne bağlı Küçükdoğanca Köyü yakınlarında özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 46 yaşındaki işçi Niyazi Akçay hayatını kaybetti. Olay, saat...

Keşan'da maden ocağında göçük: 1 ölü - Yeniden

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE’nin Keşan İlçesi’ne bağlı Küçükdoğanca Köyü yakınlarında özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 46 yaşındaki işçi Niyazi Akçay hayatını kaybetti.
Olay, saat 21.00 sıralarında, ilçeye bağlı Küçükdoğanca Köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. 16.00-24.00 saatleri arasındaki vardiyada yerin yaklaşık 900 metre altına inen işçi Niyazi Akçay’ın çalıştığı sırada göçük oluştu. Akçay, göçük altında kalırken, haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşmadan madende çalışan diğer işçilerin çabalarıyla göçük altında kalan Niyazi Akçay toprak yığınlarının altında çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akçay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay’ın cesedi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli İlçesi nüfusuna kayıtlı Akçay’ın, evli ve 4 çocuk babası olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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