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Keşan'da denizde tespit edilen mayın imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'de sahilden 25 metre açıklıkta tespit edilen İngiliz harp mayınının Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne Keşan'da...
GÜVENLİK 09.09.2019, 15:46
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'de sahilden 25 metre açıklıkta tespit edilen İngiliz harp mayınının Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne Keşan'da sahilden 25 metre açıkta deniz içerisinde tespit edilen bir adet MK-3 eski İngiliz harp mayını, Deniz Kuvvetlerimize ait SAS Timi tarafından yerinde imha edildi" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne Keşan'da sahilden 25 metre açıkta deniz içerisinde tespit edilen bir adet MK-3 eski İngiliz harp mayını, Deniz Kuvvetlerimize ait SAS Timi tarafından yerinde imha edildi" denildi.
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