Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...
Tüketici fiyatları Aralık'ta yüzde 1.64 arttı, 2016 enflasyonu yüzde 8.53
2016 enflasyonu yüzde 8.53

Keşan'da buzlanan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde buzlanma ve sis nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi hastanede tedaviye alındı. Olay, sabah saatlerinde, Keşan-Gelibolu...

Keşan'da buzlanan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde buzlanma ve sis nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Keşan-Gelibolu karayolu Bahçeköy Sapağı yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi istikametinde Bahçeköy Sapağı yakınlarındaki 150 metrelik güzergahta yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 1’i TIR 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 45 yaşındaki Metin Baştürk, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik, yaklaşık bir saat Keşan’dan Gelibolu yönüne kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55